買蛤蜊回家！女兒「1動作」全毀不能吃 網歪樓：快做CPR

蛤蜊肉質鮮美料理方便，是不少人喜愛的海鮮之一，然而料理前大家都會先幫蛤蜊吐沙，但有名媽媽無奈表示，買回來的蛤蜊因為女兒無心舉動，整包全毀不能吃，網友得知真相全笑瘋直呼「放在神桌前，祈禱牠會再活過來」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，女兒將還未吐沙的蛤蜊放進冷凍庫，但蛤蜊只能放冷藏才不會凍死，而且冷藏保存要在特定溫度下才能存活，讓她哭笑不得詢問「這下要怎麼吃？」

對此，其他網友歪樓留言，「只好自己邊吃邊吐囉！」、「快做CPR看有沒有救」、「只好做標本了」、「只能慢慢溝通看看，不然就要申請調解委員會處理」、「退冰再招魂，就可以進行吐沙」、「桃園代表獻花和獻果」、「放過牠吧！牠表示已冰葬」、「試著灌牠幾杯高梁，酒量不好的就會吐了」。