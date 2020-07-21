他怨冰箱「這格」難用佔空間 內行人曝正確用法讓人長知識

市面上販售冰箱的尺寸、規格、使用空間都不同，民眾可根據自身需求來挑選，但有網友表示，家中冰箱有一格區塊難用又佔空間，讓他不解為何要這樣設計，貼文掀起討論，也釣出內行人揭曉正確用法。

原PO在「Dcard」發文寫道，「我是生活白痴，請問各位冰箱這格是幹嘛用的，非常佔空間又拆不下來」，只見冰箱有個空間被鐵架框住，就連寶特瓶也放不進去，拿東西也很不便，奇特設計讓人好奇它的功能。貼文引來專業網友解答，「絕對是放易開罐的！這台冰箱我也有買」、「放易開罐飲料，記得要橫著放」。

另外有網友分享拿取方法，可以避免飲料噴發，「手要先阻止上面一罐往下掉，慢慢地拿出第一罐再慢慢放下，拿出第二罐就不會噴，除非你一次只拿一罐，就不會有這問題」、「放有氣泡的飲料要特別小心，拿最後一罐要扶著第二罐，不然打開會噴出來」。

不少人表示看完才知道使用方法，「好酷第一次看到，又長知識了」、「傻眼！我這幾個月納悶的事情竟然解開了」、「天啊！我的冰箱跟你一模一樣，好險你有提問不然我真的不知道那是什麼」、「用了半年多今天才知道，還想說這什麼爛設計」。