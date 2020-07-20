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他問當兵內務亂被記點有關係嗎 網友：放假時你就懂了

聯合新聞網 / 綜合報導
當兵生活是多數台灣男性深刻難忘的共同回憶，軍中規定也是討論的話題之一。報系資料照
當兵生活是多數台灣男性深刻難忘的共同回憶，軍中規定也是討論的話題之一。報系資料照

當兵規定不可違，但哪些規定是必罰大禁忌呢？網友在「批踢踢實業坊」詢問，他表示自己是菜鳥兵剛進入部隊不久，部隊裡班長要求內務整齊，不然就會被記點，網友詢問這個記點有影響嗎，學長能不能解釋給他聽，而資深老鳥看完回覆「當然有差啊，延後你假日離營時間你不怕？」

原Po表示，自己是剛進軍營的菜鳥兵，在部隊裡班長都會要求各位內務，像是器具擺放在正確的位置，棉被必須折成豆乾形狀，還有拖鞋、衣物的擺放等，他解釋「如果內務太亂會被記點，這個記點有影響到嗎？」，並詢問資深老鳥「有沒有學長能來解釋一下的」。

網友看完說明，內務不整齊影響的是放假時間「外島兵會拖到點放時間」、「光18、08就有差了，能18（晚上六點放）誰要08（隔天早上八點放）」、「當然有差啊，延後你假日離營時間你不怕？」、「跟長官關係好才是重點啦」、「太誇張的假比別人晚放，而當兵唯一的救贖就是放假」。

也有人抱怨軍中規定「鋼盆還規定只能放牙刷牙膏，不能放洗澡用品，啊鋼盆不就是洗澡才會用到」、「我記得快退伍頂天前我有兩張床，一張睡覺用一張檢查用」、「原本大家隨便折，結果有一天旅長來巡大爆炸，全連開始整內務，逼了三天才放過大家」。

軍人 PTT

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