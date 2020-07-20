他拿三倍券換4000元隨取卡 開神價轉售網虧：懂賺

不少商家因應三倍券的推出，也紛紛祭出各式用券的優惠，不過近日有網友使用3000元的三倍券購買7-11的4000元振興隨取卡，隨後稱「用不到」想脫手轉售給他人並開價3600元，讓不少網友虧「懂賺」。

一名網友在「爆笑公社二館」分享，他在網路上看見有人日前將全部的三倍券換了7-11的隨取卡，不過卻在兌換之後發現似乎用不太到，便想轉售給常到7-11消費的人，但對方卻開出比原本購買價多600元的定價出售，還強調「價值等於4000元的7-11禮券也可以全部寄杯咖啡」，讓原po看了直言是「本日最好笑的文章」。

而其他網友紛紛虧說只花成本1000元就想轉手賣3600元，「這也賺太大了吧」、「懂賺」、「洗錢專家」、「懂哦，傑出的一手」、「高招，很有生意頭腦」，還有人表示，「不會自己拿3000元的三倍券去小七換4000元隨取卡嗎？」稱若有人因而收購的話是蠻傻的。

但也有網友說，「如果我的振興券已經花完了，我再用3600現金跟他買隨取卡，還是有賺到400」認為並不是完全吃虧，另外有人則提到換隨取卡就會限制使用範圍，「常買7-11的人比較適合，否則其實7-11本身都貴很多」、「以為四千很多，其實限制多，反而不實際。要在小七消費就算，還有時間限制，也不能買菸酒商品」。