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想吃嗎？鮭魚生魚片進化版 網購平台賣起「生魚麵吃播套餐」
近年來，拉麵成為了創意料理的兵家必爭之地，許多店家紛紛競相開創出自己的創意拉麵，爭取嚐鮮的客人光顧。例如，日本之前因搭上爆紅的珍珠奶茶而研發出的珍奶拉麵，或是台灣必勝客在近期反其道而行的拉麵披薩，都可以視為是這股風潮下的產物。
而如今，利用鮭魚生魚片製成的「拉麵」——「生魚麵」也開始蔚為流行，這種麵最常出現在網路上的「吃播」影片當中：各個直播主或Youtuber大口吸吮著由生魚片所製成的麵條，享受著清涼的快感，也牽動著觀眾的感官。
新加坡的一家壽司店「Run run sushi」便看準了這個趨勢，趁勢在網路上推出每日限量的「生魚麵吃播套餐」，套餐分為三個量級，並且強調魚肉的新鮮與美味，將「生魚麵」稱為生魚片的進化版，讓人能夠「享受從未有過的全新體驗」。
Run run sushi不但在網站上註明了生魚麵的各種吃法，包括「直接享用」、「蘸沾特製醬汁」、「搭配芥末」以及專家限定的「一口吸吮」等，還強調歡迎各位「吃播主」前來訂購。
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