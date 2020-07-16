初次嘗試「未來肉」 真實感受掀兩派網友熱議

近期未來肉（又稱為植物肉）在台灣掀起風潮，以植物為原料做出媲美真肉的肉品，希望能藉此改善人體健康也阻止全球暖化等環境問題，於是未來肉也被許多環保人士所推崇。不過日前有網友嘗試未來肉後卻表示，「就是一種素肉的味道，價格偏高，還不如選擇吃得飽又爽的麥當當」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示日前初次嘗試未來肉，發現店內菜單有高達百分之90的品項都是漢堡，另外還有各一款咖哩飯和PIZZA，原PO提到由於平常喜歡吃辣，於是挑了一款麻婆卡啦堡再加點包含雞塊、飲料的套餐，總共189元，他提到「雖然有點小貴，但已經餓到顧不得那麼多了」，並滿心期待餐點的到來。

原PO表示當餐點送來時發現肉的厚度足足有三個手指寬，這讓他心想「根本就是佛心店家啊，189元很可以」，他提到當他大口咬下後，卡啦雞的炸皮就像平常吃甜甜圈時那種甜甜的味道，非常特別，但在吃到肉後卻覺得口感很奇怪，非常的乾。

原PO提到在他多咀嚼了幾口後，覺得它並不像平常所吃到的肉，吃起來沒有雞肉一絲一絲的紋理，也沒有肉的香氣，而他也提到平常因為害怕吃到肉的腥味和騷味，所以偶爾會買素肉來料理，並表示未來肉就像是素肉的味道。最後原PO總結未來肉「味道算是還蠻不錯的，但價格太貴了啦，我下次應該還是會買真正的肉來吃」。

貼文一出立刻引起兩派網友熱議，有網友留言「我看到價格就吃不下去了」、「未來肉是給未來財富自由的我吃的，現在⋯就先算了」、「環保還是交給有錢人好了」、「未來肉鈉含量很高，有股臭油味，超難吃」、「之前吃未來肉的感想，台灣素肉比較好吃，香麻油跟大豆的結合才是王道」。

不過也有網友認為「一年多前我有吃過他的海陸什麼堡的，我覺得很好吃耶，還有他的濃湯也很好喝！可能貴一點點，但我覺得很值得，不殺生又能吃的飽又好吃，多個幾十塊我覺得蠻值得的」、「這家好吃！好吃又愛護地球」、「吃過一次這家，超級驚艷的！還想再去吃一次」。