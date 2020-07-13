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百元火鍋店為什麼不會倒？ 內行網友揭關鍵：吃粗飽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，小火鍋店一間一間開，讓他好奇「百元火鍋為什麼不會倒？」圖擷自爆廢公社公開版
一名網友PO文提到，小火鍋店一間一間開，讓他好奇「百元火鍋為什麼不會倒？」圖擷自爆廢公社公開版

台灣人愛吃火鍋，現今主打各種特色的火鍋店更是琳琅滿目，但火鍋店會依據食材的選用、湯頭等而有高低不同的價錢，其中主打高CP值的「小火鍋」更是受大批民眾喜愛。昨（12）日一名網友在PTTPO文提到，昨天他走進一間百元火鍋店用餐，雖然說是主打「百元」，但是其實最便宜的小火鍋也要150元，並認為其實這種食物根本毫無「烹飪技術」可言，但卻一間一間開，於是就好奇詢問廣大網友「百元火鍋為什麼不會倒？」

原PO在文中表示，自己昨天到一間百元火鍋店吃晚餐，他發現豬肉鍋裡面幾乎都是廉價火鍋料，甚至還有一搓比湯匙還要厚的高麗菜梗，最後還有3片冷凍組合肉，並說道「到底為什麼這種毫無烹飪技術的東西可以叫火鍋，明明就是火鍋料加菜梗，和3片組合肉才對」，但就算這樣北部還是一家家開，經過原PO目測，他直言小火鍋的成本應該不超過50元，大家卻還是覺得在店內擺個飲料咖啡機，CP值就很高，最後更問道「這種廚餘火鍋，台灣人真的能接受嗎？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「在台灣火鍋店很難倒，不管怎樣一定都有人去吃」、「突然想吃火鍋，但又不想花400、500，所以當然選擇小火鍋」、「有冷氣、熱湯、續白飯、暢飲，就吃個粗飽」、「因為有無限滷肉飯跟冰淇淋」。

也有一些網友持不同看法，「其實火鍋店最貴的就在店租跟人事成本，1鍋150能吃什麼自己心裡有個底」、「連王品都在做12mini了，在台灣火鍋市場真的很大」、「要吃小火鍋，不如再多貼100吃錢都」、「一堆調理包在簡餐餐廳都賣200-300了」、「真火鍋店撐不下去，爛火鍋店反而越做越大」、「小火鍋店成本都在店租跟人事，所以食材當然不用太奢望」。

火鍋 PTT

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