廁所有大蟑螂！她拿手機找「救兵」外送 網驚呼：新服務？

相信蟑螂是不少人的天敵，如果出現在眼前肯定嚇到驚聲尖叫，日前有女網友在廁所發現一隻大蟑螂，但家人都已入睡，於是她靈機一動，拿出手機請人幫忙，不過救兵卻讓網友驚呼「竟然有這種服務！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，表示她準備要到浴室洗澡時，沒想到卻看見小強，偏偏家人都睡了，沒人可以救她，情急之下只好叫外送，並請對方幫忙打蟑螂。對話截圖中可見，女子詢問「請問可以順便幫我打蟑螂嗎？我可以支付小費拜託」，字裡行間能看出她對蟑螂的恐懼，而外送員也霸氣答應，讓她心裡萬分感謝。

貼文曝光後，引來2.7萬人按讚留言，「謝謝妳，讓我找到方法解決了」、「太暖，非常需要這個服務」、「外送員漸漸萬能了，該不會還要做家事」、「想知道故事後面的發展」、「專業消費者」、「以我怕蟲的程度我一定也會這樣做」、「我願意付200元小費」 、「我快笑死了，不過大蟑螂真的很可怕」。