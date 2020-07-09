炸雞最好吃的竟不是雞腿？ 網推這部位：肉質最好

炸得金黃酥脆的炸雞，讓人看了食指大動，大口咬下後更是一口接著一口，許多店家也可以讓顧客依照自己的喜好選擇部位，日前就有網友好奇「炸雞哪個部位最好吃」引起討論，結果第一名竟出乎意料不是多數民眾所喜愛的雞腿，讓人跌破眼鏡。

日前有網友在PTT發文討論「炸雞哪個部位最好吃」，內容提到一般速食店的炸雞會吃到的部位有雞胸、雞翅、腿排、雞腿，而原PO心目中第一名的部位為腿排；第二名為雞胸，他提到雞胸肉質雖然比較柴，但一口咬下全都是肉「吃起來還蠻爽的」；第三名為雞腿，他表示雖然雞腿好吃又多汁，但肉沒那麼多，吃起來不過癮；而最後一名為雞翅，原PO表示「只有黑人才愛吃吧」。

貼文曝光後沒想到網友們的回覆紛紛一面倒向「雞翅」，並認為雞翅才是所有部位中的第一名，「雞翅肉質最好」、「雞翅的肉最好吃」、「雞翅啊，肉多又不柴」，此外「雞皮」和「七里香」也是許多網友喜愛的部位。