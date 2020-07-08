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背後涼涼的…她穿傘狀上衣騎車秒變傘蜥蜴 網友笑：很潮

聯合新聞網 / 綜合報導
美國第一千金伊凡卡曾經穿過一件洋裝，強風吹來遭媒體笑像「傘蜥蜴」。路透
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最近天氣熱爆，愛漂亮的女生面臨要「曬」或要「熱」的兩難抉擇，穿外套好熱，但不穿外套可能更悲劇。

有女騎士在批踢踢分享她的超級慘劇，原PO穿了新買的超可愛甜美風傘狀上衣去上班，臨時出門幫主管寄信，因為天氣太熱，她貪圖涼快，沒穿外套就騎車。路上風超強，原PO隱隱突然覺得「背後有股涼意」，一驚發現上衣整個掀到跟「傘蜥蜴」一樣，不管怎麼用手壓上衣仍然自由奔放。

原PO邊騎邊崩潰，內心響起那首歌「任風吹，任它亂，毀不滅是我盡頭的展望～」」 「沒想到我也有裸著背騎車的一天！」告訴自己下次再熱也一定會穿外套！

此文一出，許多巧遇過「傘蜥蜴」的網友紛紛留言。「原來傘蜥蜴已經是最新流行了嗎？」、「原來現在流行裙子穿上半身」、「剛剛騎車也遇到一個女生這樣，還以為要流行什麼東西了」。也有網友很正向思考，「相信我，裸背不是最糟的，我穿過傘狀上衣逛街，陣風從正面吹來...(摀臉)」「沒事！戴著口罩安全帽，路人不認識啦」。

快時尚 防曬 熱浪

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