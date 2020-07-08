她用Foodpanda點海底撈外送 浮誇服務讓網友讚「會被寵壞」

麻辣火鍋店海底撈「肉麻式」服務遠近馳名，在家吃海底撈又是什麼感覺呢？有女網友在Dcard分享第一次在Foodpanda點海底撈的經驗，其他網友看了大讚好狂。

該則PO文寫道，在Foodpanda點海底撈必須兩千元門檻才外送，外送員進家前會全身消毒，穿上鞋套，「防疫做的超齊全」。進屋後她鋪上白色桌巾，裝上垃圾袋，接著調湯頭、擺盤，也可以放自家冰箱的菜一起煮，佈置完成後外送員就離開了。

文章內也說，為了回收餐具，海底撈會請客人加LINE，吃完整理好電磁爐、湯匙、鍋子及廚餘垃圾，海底撈48小時內就會派人過來收，收餐後還會貼心傳LINE告知客人，「感受到海底撈滿滿的服務精神」。

該網友表示很滿意海底撈的外送服務，過程中希望換桌子，外送員立刻答應手腳俐落地幫忙收拾桌子，外送的湯頭也和店內吃起來的味道一模一樣，建議大家如果懶得出門可以試試外送。

外送員鋪上白色餐巾 幫垃圾桶套上垃圾袋。圖／翻攝自 Dcard

外送員鋪好桌子，現場調湯頭。圖／翻攝自 Dcard

體驗文一出，網友大讚「這個服務完全可以！怪不得大家都會被寵壞」、「好奇如果點撈麵，會不會有師傅來家裡表演！」、「有鍋具太厲害了吧」、「這服務真的好厲害，辛苦員工了」。也有網友肯定原PO點菜「海底撈真的必點黃喉」、「外送員好像有點好看」。