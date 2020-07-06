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夏天煮水餃流滿身汗 他分享「一鍵不用顧」獨門妙招

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享水餃烹煮的獨門妙招。示意圖／Ingimage
網友分享水餃烹煮的獨門妙招。示意圖／Ingimage

水餃烹煮便利，是許多人的正餐或宵夜首選。不過在炎炎夏日下，煮水餃前要先煮滾一鍋水，下鍋後還需等待水餃煮熟，有些麻煩。有網友分享自己的料理妙招，就是直接將水餃放進電鍋蒸熟，完全不需顧火，蒸好就好直接享用。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，分享自己料理水餃的獨門妙招。他表示，平常吃水餃不是用「煮的」，而是用「蒸的」，在電鍋內加入一杯水，並在鐵盤上抹一點香油，避免水餃皮沾黏，就可將水餃放入電鍋蒸煮。

該網友表示，此作法「完全不用顧火、不用加三次水，跳了直接可以吃，水餃用蒸的才是王道啊」，並表示，水餃用蒸的能讓水餃皮更Q彈，不過部分水餃皮較厚的部分，可能會出現蒸不熟的狀況，食用時要多加注意。

此做法引發不少網友討論，許多人表示贊同，認為水餃用蒸的方便又好吃，留言「我也喜歡用蒸的，皮真的超好吃，然後餡會比較有味道比較鹹不用加醬油」、「我也超愛用蒸的皮，不會爛爛的，然後不用擔心他沒熟」、「用蒸的也好吃，湯汁都鎖住甜了，比燙方便」。

還有網友分享私藏做法，「蒸完，再噴點香油，稍微放涼，直接撒些海鹽加點蔥花，超讚」。不過也有人不喜歡蒸水餃，留言「試過用蒸的，整團黏在一起」。

爆廢公社

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