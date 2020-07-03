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工人就地取材自製防曬裝置 網笑翻：寧采臣來了
炎炎夏日，高溫的天氣出門都必須做好防曬，以免曬傷脫皮。有網友近期分享一張照片，他表示這是工地人的日常，隨身背著自製防曬裝置，只見這位工人身上背著用水管、紙板製成的防曬裝置，乍看有點像電影「倩女幽魂」當中寧采臣背著的書架，而貼文一出後，不少網友也笑翻，紛紛表示這位工人像是要上京趕考一樣。
原PO在「爆廢公社公開版」發文，他表示「工地人日常，正常發揮，工作不忘娛樂，工地在走，防曬配備要有，小倩在那，采臣在找你」，只見照片中一位男性工人的防曬裝置是用水管和紙板製成，看起來像是在工地就地取材所製，而防曬裝置背起來剛好可以遮擋住背部和頭上的陽光。
而貼文一出後，不少網友直指這位工人的裝扮像是電影「倩女幽魂」男主角寧采臣，許多網友紛紛留言，「書生曬黑了」、「倩女幽魂工地版」、「帥呆了，現代化的倩女幽魂」、「要晚上才能找到小倩」、「考個狀元回來欸」、「上京赴考」、「看到照片，倩女幽魂的音樂在腦海浮現了」、「（做工的人）劇組沒找你拍實在被埋沒」。
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