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愛莉莎莎開箱嘉義「最窮住宅」 網點出背後含義：太感人

聯合新聞網 / 綜合報導
開箱愛莉莎莎前室友Penny的「貧窮住家」。 圖擷自愛莉莎莎YouTube
開箱愛莉莎莎前室友Penny的「貧窮住家」。 圖擷自愛莉莎莎YouTube

知名youtuber愛莉莎莎頻道中熱門的「最貴系列」，遭網友回應「和平常生活圈差太多」，她在2日發布了一則影片，開箱前室友嘉義的貧窮住宅。此影片一曝光，收到眾多留言表示，這次影片真的太感動，也有網友指出「這段友誼實在太令人羨慕了」。

影片的開頭愛莉莎莎說明，因先前最貴系列的影片，會使觀眾太有距離感，所以這次來到嘉義，開箱愛莉莎莎前室友Penny的「貧窮住家」。Penny在影片中解釋，自己大二時因為爸爸過世，媽媽生意失敗，因而家道中落。但限於法規的問題無法申請低收入戶，所以只能靠自己努力打工賺錢讀完大學。

抵達Penny嘉義老家，映入眼簾的獨棟的三合院住宅，且附有倉庫及水泥地的停車空間，單月租金台幣1200元。 圖擷自愛莉莎莎YouTube
抵達Penny嘉義老家，映入眼簾的獨棟的三合院住宅，且附有倉庫及水泥地的停車空間，單月租金台幣1200元。 圖擷自愛莉莎莎YouTube

抵達Penny嘉義老家，映入眼簾的是獨棟的三合院住宅，且附有倉庫及水泥地的停車空間，單月租金竟只要台幣1200元。Penny的母親更強調，因是四個人分租，所以每個月單人房租只需台幣300元。屋內格局共有兩層樓，且每個房間都沒有門，更沒有垃圾桶、床單、就連浴室的漱口杯都是再利用手搖飲料的杯子。對此，Penny也樂觀看待笑說「都是要省錢啊」。

影片上架後不到一天，便受到廣大網友迴響，多數人覺得愛莉莎莎非常「有義氣」，更有留言點出影片重點，就是為了要讓Penny創辦的新頻道能夠曝光，使網友們紛紛表示，「感覺莎莎就是要幫Penny的頻道先衝上十萬訂閱，因為十萬訂閱是youtuber的第一道門坎，看了這集很感動」、「莎莎真是個很棒的朋友和貴人耶！」、「看了好感動，Penny能夠遇到莎莎那麼好的朋友，不斷的鼓勵他、一起成長，一生只要遇見一個這樣的人就夠了」、「愛莉莎莎真的很善良！不會用家庭背景來交朋友，還會盡力幫助朋友，這輩子能夠遇到你這樣的朋友真的太幸運」。

低收入戶 省錢 打工 嘉義

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