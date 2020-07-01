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為什麼大學生愛夜唱？ 網統整：三個重點

聯合新聞網 / 綜合報導
明明就可以白天唱歌，為什麼大學生總愛熬夜通宵夜唱？ 示意圖／聯合報系資料照片
明明就可以白天唱歌，為什麼大學生總愛熬夜通宵夜唱？ 示意圖／聯合報系資料照片

提到學生時期的休閒娛樂，許多人一定都會想到夜唱，但比起一般時段，為什麼大學生會選擇熬夜通宵，只為了唱歌呢？對此，有一位網友在Dcard發文詢問，究竟學生們都喜歡夜唱的理由是什麼，引起各方留言討論。

原PO在文章中好奇指出「說到大學生應該要有的活動一定會提到夜唱，但明明唱歌白天唱就好了，為什麼要唱通宵？感覺就很累呀」。

此文一出，部分網友表示夜唱很傷身體，「超累，但是很好玩因為整晚都在high，白天唱就少了那種出來可以拍日出的感覺」、「想去就去，不想去就不要去，沒必要跟風說一定要做過什麼事才是大學生」、「夜唱真的比較便宜，但真的對身體很不好，現在就已經感受到熬夜的痛苦了」、「因為白天要上課」。

多數網友則認為，選擇夜唱的理由就是便宜，且能唱的時數加倍，因而深受學生喜愛。「第一便宜，第二不怕吵，第三有沙拉吧。要唱的人唱歌，聊天的聊天，吃飯的吃飯，不衝突」、「最主要是便宜，夜唱8小時和白天4小時都同樣價錢」、「台中夜唱八小時，只要＄230」、「因為同樣的金額可以唱六小時」。

大學生 熬夜 Dcard

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