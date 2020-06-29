四大超商最愛哪一家 網友指1關鍵：方便就好
台灣便利商店密度世界第2僅次於南韓，同一個路口可能同時存在兩三家便利商店，不過這麼多家超商哪一家比較受到民眾青睞？有網友就在PTT上詢問：「四大超商中大家最喜歡哪一家？」底下的網友則紛紛點出自己的抉擇關鍵。
網友28日在PTT「WomenTalk版」上發文提問四大超商中大家最喜歡哪一家，以原po來說，他最喜歡的是全家，因為全家的數位化做的比較好，自選品牌的的cp值也比較高，他也好奇其他人喜歡哪一家。
貼文引來網友們熱烈討論，各家超商都有各自的擁護者，當中影響網友選擇的關鍵是「方便」，「全家啦我做電梯到一樓隔壁就全家」、「全家，寄杯方便很多」、「小七，領錢很方便，全家買球賽票」、「全家7-11都不錯，店多也方便」。
另外網友們也分別提出喜歡各家超商的原因，「領錢選小七，肚子餓選全家，超取免運選萊爾富，ok沒在去」、「ok的鬆餅蛋糕類點心好吃！」、「當然是OK，蝦皮免運」、「萊爾富對素食者很友善」、「全家，商品比較有特色」。
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