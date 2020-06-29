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網友分享八方鍋貼「隱藏吃法」 隔壁四海員工都推薦
大街小巷都有的「八方雲集」，因為方便快速，十顆鍋貼加一碗酸辣湯就可以輕鬆解決一餐。有網友近日就分享八方雲集的美味「隱藏吃法」，那就是將鍋貼丟進酸辣湯裡吃。貼文引來許多同好，甚至有四海的員工也大讚這種吃法，並且有許多人也分享自己的獨門吃法。
網友20日在「dcard」上發文詢問：「有人跟我一樣喜歡吃自製酸辣鍋貼嗎？」他心想會不會只有他這樣吃，因此他發文希望能找到有共同喜好，並分享這個他認為的美食吃法。
貼文一出，底下許多網友也留言表示會這樣吃，「想吃鍋貼又想吃酸辣湯時，就會這麼做」、「我會欸！！但我是咬一口再把酸辣湯的料加進去，我覺得超好吃」、「超好吃的」、「我都這樣吃！找到知己了哈哈」、「來自四海的員工，這樣吃真的好吃到爆」。
另外也有許多人分享其他「獨門吃法」，「我都直接把紅油炒手丟進我的湯麵，直接升級成辣餛飩麵」、「我會韓式辣味水餃沾玉米濃湯吃」、「我會把泡菜鍋貼丟到玉米濃湯裡」、「玉米鍋貼放進玉米濃湯裡吃」、「鍋貼加玉米濃湯真的讚，我就是不喜歡水餃爛爛的皮」。
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