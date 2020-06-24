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秋葵怎麼料理最好吃？ 內行曝「專業吃法」：日本長輩這樣吃
秋葵營養價值高，然而卻因為具有黏滑口感和特殊香氣，不是人人都可接受，不過如果料理得好吃，或許能增加許多人嘗試的意願，就有位網友在ptt發問「秋葵怎麼料理最好吃？」引來許多老饕分享獨門料理方法。
網友在ptt八卦版表示「秋葵營養豐富，富含多種礦物質，在養生料理界是響噹噹的蔬菜」。原PO自己也有種10幾棵秋葵，每日產出數量約4到6根，平常料理方式除了水煮汆燙沾醬油外，就是加在宵夜泡麵裏，於是想問「還有沒有比較好的料理方法？求推薦」。
網友紛紛熱心推薦各種沾醬，「加胡椒辣椒粉、香油、蔥花拌在一起」、「汆燙30秒冰鎮+醬油」、「沾泰式酸辣醬」、「胡麻或美乃滋，有人牛丼上面也切秋葵唷」、「咖哩」。
還有許多網友推薦搭配其他食材一起煮，「可以烘蛋」、「秋葵切碎加蛋汁下去煎蛋，好吃」、「加在牛丼上真的讚」、「切丁炒辣椒洋蔥蒜頭，出乎意料的好吃」、「切片跟其他蔬菜丟進去烤箱烤，出來以後灑點麻油+胡椒，超好吃」、「加在味增湯裡也不錯」、「秋葵切塊跟蝦仁一起炒，加點水，再加點雞粉調味。天然勾芡喔」。
夏天適合的「涼拌」也很適合秋葵，「切0.3公分的小段跟山藥泥一起吃的涼拌料理」、「涼拌，加芝麻糊和美乃滋」、「都跟生鮪魚丁一起醬油涼拌」、「涼拌，加芝麻糊和美乃滋」。
料理方法五花八門，但還是「汆燙」最受歡迎，有內行網友透露，「日本長輩都是這樣做的：稍微汆燙一下不要軟（也可不汆燙），然後切小薄片（星狀片），之後加山葵跟醬油攪拌至黏稠，倒在飯上吃，跟納豆或者山藥飯吃法差不多。」
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