美祿怎麼「吃」最對味？網友神搭配「加在飯上超級好吃」

美祿是每個人記憶中小時候都會喝的可可飲料，無論是冬天泡上熱熱的一杯暖身，或是夏天加冰塊喝全身透心涼，不過你知道除了泡來喝之外，還有什麼其他食用的方法嗎？

原PO在Dcard分享他「吃」美祿的經驗，說小時候都會用湯匙挖粉來吃，喜歡粉融在舌頭上的感覺，沒想到文章一出網友回應超熱烈，分享自己獨有吃美祿的方法。

最基本是用吸管吸粉來吃「被當怪人」，不過網友貼心提醒小心不要嗆到；也有人是在冰牛奶上倒上厚厚的一層粉，「攪拌後結成一塊一塊粉塊最好喝」；或是撒在碎冰上像是在吃剉冰。

也有人會把粉加一點點熱水做成巧克力醬，不但可以直接吃，也可以當抹醬，更有人把美祿粉撒在吐司上加上美乃滋，表示「超棒！」其中最特別的是，網友會將美祿粉撒在白飯上，而且特別強調「白飯一定要熱的！超級好吃童年回憶！」

另外，網友分析每個國家的味道都不一樣，最推馬來西亞的口味，也推薦馬來西亞人正宗喝法，泡美祿加冰塊再加一堆美祿粉、美祿配餅乾、美祿加煉乳，比較屬於「喝」美祿的方式。