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她想問蛋糕店外送 店員一句超幽默回答網友笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
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外送平台興起後讓不少人相當依賴，而近日有位民眾好奇某蛋糕店有無提供外送服務便向店員詢問，結果對方幽默的回覆不禁讓她笑說「店員太可愛」，事後她也將事件來龍去脈發文分享也讓廣大的網友們笑翻。

有位台中的民眾在「爆怨公社」發文表示，日前她向某知名蛋糕店訂購蛋糕，因看到店家在網頁搜尋頁面上有顯示「外送」服務，於是好奇問對方有無提供外送，「請問你們可以外送嗎？有金額限制嗎？」，當下店員一聽便很順的回「我們可以送到門口」，不過下一句竟是「我們的門口」，讓原po一聽瞬間傻住笑說，「店員的回答太可愛」。

文章一出，網友紛紛大笑說，「哈哈哈哈送到門口」、「送到門口也不錯，得來速的概念，免下車」、「我覺得這個店員回答很可以」，更有人幽默地說「送到門口，單筆消費滿三萬店長帶隊目送您離開！如何？」，不過也有網友指出，「因為那裡停車很不方便，送到門口直接付款，我覺得服務很好欸」。

由於貼文被網友轉貼給蛋糕店並要求他們處理，而事後店家也向原po致電道歉，讓她嚇歪，但原po表示，真的只是覺得店員很幽默並非不滿抱怨，對於蛋糕店高效率的處理態度及網友的熱心非常感謝。

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