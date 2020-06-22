女同事答應他「下次一起看日環食」 網友笑回：不忍噓

21日的日環食吸引許多民眾聚集觀賞，只為一賭難得一見的天文奇景。有網友就分享他邀請女同事一起去看日食的故事，當下被拒絕的他，在聽到對方下次邀他一起去時沾沾自喜，但其他網友看到後紛紛表示不忍戳破他的美夢。

有網友21日在PTT八卦版上發文，開心的分享女同事答應她下次一起去看日環食的故事。他表示，原本約女同事這次一起到嘉義觀賞有「上帝的戒指」之稱的日環食，但對方以要去看電影唱歌為由拒絕了，不過卻答應他下次一定陪他去，讓原po興奮的說：「我也太幸運了吧，開始期待下次的日環食了。」

但原po沒想到的是，日環食並非常見的天文現象，若想在台灣看到，最快要等54年且要在馬祖才看的到，本島則是要等195年之久。若等不了這麼久，原po就必須在明年6月飛到俄羅斯或加拿大，有機會在當地一窺日環食奇景。

其他網友看到原po如此開心，紛紛安慰他說：「不忍噓」、「確保你下一世有人陪你也是不錯啦」、「台灣以外的話，有生之年還等的到」、「明年出國也能看日環食你知道嗎？錢快準備好」、「有希望，他暗示你要兩人出國同遊」。