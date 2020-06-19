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嘉義肉圓「必加一味」 外地人嚇歪：這我不行
從前提起肉圓的吃法，頂多為「蒸」或「炸」爭吵，但現在有網友曝光了更奇特的吃法，原來嘉義人吃肉圓竟會加「美乃滋」，此文一出使得許多網友錯愕，直呼「這我不行」。
有一位網友在PTT發文表示，「今天到嘉義遊玩，聽當地的朋友說，嘉義人很喜歡吃美奶滋，連肉圓也可以加美奶滋」，於是PO上一張加了白白美乃滋的肉圓照片問「大家覺得肉圓加美奶滋會好吃嗎？」
此文一出，引起許多網友震驚，有網友毫不留情地表示「有夠噁」，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「看起來好難吃的樣子」、「這我不行」、「這是咖啡凍吧」、「我之前在嘉義念書，打死不吃涼麵和肉圓，看到美乃滋就想吐」。
也有許多嘉義網友跳出來解釋「那是涼圓，肉圓除了油膏還會加甜豬油」、「這是涼肉圓！熱的肉圓根本沒人加」。還有網友曝光嘉義美食獨特的吃法，「涼麵加美乃滋，火雞肉飯加甜辣醬」。
另外也有網友糾正「那不是美乃滋」，「那是白醋= =」、「嘉義的美乃滋不是說跟市面的不一樣，比較酸，aka白醋」、「嘉義都講白醋啊，去北部講沒人聽懂」，原來這是有典故的，「日據時代日本老師傅留下來的食譜寫上白醋，台灣美奶滋偏甜日本偏鹹」。
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