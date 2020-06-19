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別只會加高麗菜！網點名煮泡麵搭「葉菜4霸主」：第一名萬用

聯合新聞網 / 綜合報導
煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。 示意圖／ingimage
煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。 示意圖／ingimage

方便又美味的泡麵是許多人的宵夜首選，在家煮泡麵時，還可以加點菜和蛋，健康和美味程度都升級。不過究竟加些什麼青菜最好吃呢？這問題引起網友熱烈討論，其中最多網友點名的還是「葉菜4霸主」。

有網友在PTT八卦版提出討論「泡麵搭配哪種青菜要大推？」原PO表示，「一般來說，都是推小白菜搭配泡麵」，尤其是牛肉麵類的泡麵搭配小白菜最對味。當然也要加雞蛋，「蛋白熟蛋黃不太熟最讚！」不過泡麵百百種，還有乾麵、肉燥麵、麻油雞麵……等多種口味，青菜種類也很多，空心菜、高麗菜、大陸妹、金針菇……該如何搭配組合最好吃呢？

文章引起網友熱烈討論，其中呼聲最高的是「小白菜」，「小白菜啊，高麗菜要煮爛要煮多久」、「小白菜萬用，29元超市一包就有」。第二名為「青江菜」，「我只配青江菜，勉強高麗菜」、「推青江菜」。而被許多網友嫌棄難煮爛、太普通的「高麗菜」也緊追在後，「高麗菜萬用」、「高麗菜跟麵一起下就軟了啊」。「茼蒿」也有許多人推，「茼蒿好吃！」

另外也有人認為「菜類都不適合，菇類比較搭」，更有網友口味獨特，點出較不常見的菜，「茄子、苦瓜、秋葵、青椒、蓮藕、牛蒡、山藥」。

泡麵 PTT 高麗菜

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