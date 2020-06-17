茄汁鯖魚罐頭除了湯麵還能怎麼煮？ 內行曝多樣去腥下飯做法

罐頭可以久放且不容易壞掉，成為許多人儲糧時的首選商品，其中有網友詢問茄汁鯖魚罐頭除了直接煮麵，是否還有別種料理方式，文章曝光後引起許多人熱烈討論，也釣出老饕們透露去腥味又好吃的料理方法。

近日一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文詢問，「茄汁鯖魚罐頭可以怎麼煮？」並提到她每次都只會煮湯麵，不知道此款罐頭是否還有別的料理方式。貼文一出有不少網友分享可以煮成義大利麵，「我煮過義大利麵，但要放起司九層塔壓過腥味」、「義大利麵+九層塔，海鮮版」、「加點番茄、洋蔥和義式香料變茄汁鮪魚捲心麵」。

也有許多網友透露加了薑、蒜或九層塔料理不僅可以去腥味還很下飯，「下鍋切入薑絲煮一下，裝盤撒點蔥花就很是很下飯的一道菜」、「放上蒜頭、醬油、一點點香油，拿來配白飯就很好吃了」、「炒薑片加點醬油，好吃」、「加蒜片拌乾麵好吃」、「用辣椒、蒜頭、薑片、一杯米酒、一小湯匙麻油下去炒」、「蒜末加豬肉末炒香，加罐頭拌炒，罐頭魚肉稍稍弄碎，用醬油調鹹淡 ，最後加蔥花，配飯超下飯」、「加薑絲煮蛋花湯好喝」。

另外也有許多人分享特色吃法，「做成韓式豆腐鍋」、「搗碎拌檸檬汁和九層塔拌燙好的越南河粉，再加一些魚露和味醂，就是越式塔香涼拌河粉」、「蕃茄鲭魚起司pizza」、「像大亨堡夾」、「魚肉剁碎拌沙拉夾土司，還有剁碎煎蛋餅」、「酪梨、碎洋蔥、黑胡椒、檸檬汁、九層塔，莎莎鯖魚」。