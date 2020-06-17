便當店配菜霸主為何？ 發文者大推一菜色「健康又好吃」

便當店在台灣街頭隨處可見，而台式便當內通常都包含一樣主菜和三樣配菜，營養均衡深受許多民眾的喜愛。日前有網友詢問便當的配菜霸主到底是高麗菜還是麻婆豆腐，究竟哪樣配菜才是台灣人的最愛，引起熱議。

昨（16）日一名網友在PTT上發文表示，他個人認為高麗菜是便當配菜當中的第一名，而他也想知道「便當界的配菜霸主是什麼？」究竟是高麗菜，還是麻婆豆腐，又或是有什麼其他菜色是網友們一致推薦的，掀起網友熱烈討論。

對此有網友認為好吃又健康的高麗菜真的很強，也有人提到蛋的料理通常不會被嫌棄，另外也有許多人分享自己最愛的配菜，「螞蟻上樹，有點濕的那種」、「辣菜脯」、「胡蘿蔔炒蛋」、「茄子跟絲瓜」、「滷豆腐干」、「洋蔥蛋+番茄蛋+豆芽菜，感覺便宜三本柱，加蛋超好吃」、「炒筍絲、滷筍干」、「麵腸，真心不騙」、「配菜我都夾青豆蝦仁、客家小炒、打拋豬肉」。

也有眾多網友紛紛點名最無法接受的配菜是三色豆，「三色豆絕對是邪教」、「噁心三色豆」、「三色豆、鹹菜、油豆腐，省成本霸主」，另外也有人提到「最爛三色豆跟韭菜甜不辣」、「有些便當店高麗菜炒蝦皮…臭死了」、「有豆芽菜的便當都直接丟掉」、「那叫紅燒豆腐，根本就不麻也不辣」、「有些豆瓣醬炒豆腐是甜的，有夠難吃」。