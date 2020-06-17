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他外帶炒飯驚見底部都是油嚇壞 網友揭原因
為求方便不少人會選擇外食，不過有網友外帶一份炒飯回家，吃沒幾口就發現底部的炒飯幾乎浸泡在油當中，讓人看了超沒食慾，照片發出後也嚇壞許多網友，但有人指出是因為店家一次炒三份，油就會殘留在最後一份。
一名網友在「爆怨公社」貼出一張外帶炒飯的照片，並表示吃沒幾口就驚見飯盒底部有殘留一層厚厚的油，炒飯幾乎是浸泡在其中，實在是相當地嚇人。
而驚人現象也引起網友討論，不少人直呼「好可怕的油」，還有人開玩笑說，「其實他是油飯」、「這油量可以倒出來再煎顆荷包蛋了」、「其實老闆想用炸的啦」、「買油送炒飯」、「我以為是豬油泡飯」。
但也有人指出其中原因，「一次炒三份，你的是最後一份」、「其實還算正常，小吃店一次都要炒很多份，油都會放很多，通常看誰比較衰，拿到最後一份就會這樣」、「油加多一點火開太大不會焦，又能快速料理、又好吃，這就是外食秘密」。
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