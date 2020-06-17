他吃酸辣河粉加「冰塊」 意外掀眾怒遭網友狂酸

冰塊是炎炎夏日中不可或缺的東西，飲料加了冰塊瞬間酷涼，非常解暑。但吃熱湯、鹹食時加冰塊，又是什麼滋味呢？有位網友在PTT發文問網友「吃很燙的東西會加冰塊嗎」，竟意外掀起眾怒，遭網友狂嗆「噁心」。

有位網友在PTT發文表示，「今天跑去一中買了好吃的酸辣河粉，因為很燙又很大碗，回家順路去全聯買冰塊，一邊吃一邊加，吃起來有點涼涼又有小碎冰 下面溫溫的，真的蠻好吃的。」原PO還說，以前在外面這樣吃曾被朋友說噁心，但他認為「但是這樣吃不會燙到呀，吃飯方便又快速」，於是好奇問網友「吃很燙的東西會不會加冰塊？」

此文一出，網友一面倒回覆，「不會，噁心死了」、「很噁，我說真的」、「母湯哦」、「感覺味道被破壞了」、「……你應該被逮捕」、「水喔，原po成功開了新戰場了，這真的是嘔嘔嘔」。

但也有少數幾位網友表示會這樣做，「會，熱的吃的很痛苦」、「會，吃泡麵的時候」、「我本來想回會，但看到圖片發現我們差好多......我頂多一兩顆」、「會，超怕燙，貓舌人的困擾」。