他曝奶茶「靈魂配料」 網友共鳴：哪個天才發明的！

台灣飲料業者展店速度快、口味推陳出新，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上表示，自己從小最喜歡奶茶加上「Q彈布丁」，貼文立刻掀起鄉民共鳴，更有人直言「到底是哪個天才發明的！」

原PO在PTT發文提及，小時候最愛喝的就是布丁奶茶，而且都點半糖微冰，長大才知道喝太甜對身體不健康，但布丁奶茶在自己心中仍佔有一席之地，只是現在會開始喝別的種類的飲料，「大家也喜歡布丁奶茶嗎？」

對此，其他網友留言回應，「吸管吸布丁好療癒」、「小時候會買一杯奶茶，然後再跑去7-11買一個布丁加」、「小時候超愛！貼心店家還會問要不要幫忙攪碎」、「五十嵐布丁鮮奶茶讚讚」、「布丁鮮奶更好喝」、「非常愛，每次都只點布丁奶茶」。

另外也有人表示糖分太高，現在比較少喝了，「國小的時候很愛，現在覺得太甜」、「也是小時候愛，現在覺得有夠甜」、「布丁奶茶點半糖太甜，喝到最後有點反胃」、「以前最愛的飲料，但現在喝真的甜」。