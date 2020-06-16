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薯餅蛋餅是「神的食物」？ 老饕狂推：加兩物帶你上天堂

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點名「薯餅蛋餅」是「神的美食」，得到許多人贊同。（蛋餅示意圖） 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
網友點名「薯餅蛋餅」是「神的美食」，得到許多人贊同。（蛋餅示意圖） 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影

蛋餅可謂台灣的經典早餐，可以自由加入許多配料，變化出多重口味。就有一位網友po文問「薯餅蛋餅是不是神的食物？」一PO出竟得到一票網友一面倒的大力贊同「唯一支持薯餅蛋餅」。

有位網友在PTT女孩版發文，標題就問「薯餅蛋餅是不是神的食物？」內文更是浮誇描述好吃程度，「今天偷了一塊朋友的薯餅蛋餅來吃，沾上滿滿的番茄醬，吃下後，啊嘶～我好像置身於天堂一樣，太好吃了吧！油跟番茄醬完美了潤滑整個口腔，接著整個人都被薯餅的香氣環繞，整天香噴噴的，回頭率up up，我好像被一股幸福感包圍了！」

底下網友留言也幾乎一面倒支持，「今天早餐正是這個。堪稱人間第一美味，搭配上特製番茄醬，味道更是妙不可言」、「是的！蛋餅界唯一支持薯餅蛋餅」、「我也超喜歡！曾經一個禮拜早餐都吃它」、「唯一支持薯餅蛋餅！超好吃！加上蕃茄醬～好吃到爆表！」、「第一次知道的時候驚為天人」、「超讚～整個神作」。

也有網友問「所以薯餅蛋餅到底要加番茄醬還是醬油膏？」原PO則毫不猶豫回，「番茄醬！番茄醬才能帶你上天堂」。還有網友推薦「加起司」的吃法，「如果喜歡起司的話，加起司更好吃哦」、「一定要加cheese!」、「薯餅起司蛋餅才是王道」。

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