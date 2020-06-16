記憶中的罐裝咖啡無可取代？ 網友點出關鍵原因

人手一杯咖啡幾乎已經成為現代人的生活常態，有些人喝咖啡是為了提神，有些人是在喝生活品味，或是有些人是咖啡上癮，也因此台灣超商現磨咖啡崛起、隨處可見的咖啡廳，以及走高端路線的精品咖啡，分食著咖啡市場大餅。

有網友在PTT上提問，既然這麼容易買到現沖咖啡，為什麼超商罐裝咖啡還是屹立不搖，沒有看到哪個罐裝咖啡品牌消失，好奇現在還有人愛喝罐裝咖啡嗎？不解為什麼想喝？

大部分網友點出關鍵性的原因是，趕時間時拿罐裝就走很方便，而且好保存也不容易壞，「有很大的比例是整天開大車在公路上奔波的族群買的」、「隨便往包包塞不怕溢出」、「趕時間也可以10秒鐘喝完」。

還有一派網友支持罐裝咖啡是因為口味多元，無論是想補充咖啡因，或是單純想喝甜甜的飲料，罐裝咖啡都是不錯的選擇，而且口味也不差，甚至有網友推薦「伯郎咖啡藍山風味」棒、「韋恩黑」便宜好喝、老公特愛喝「輕鬆小品」，各擁其主。

除了喜歡喝罐裝咖啡，網友也分享了常在國外看到罐裝咖啡，「土耳其公路休息站看到罐裝伯朗咖啡，好驚訝」、「看到外國人買一堆伯朗咖啡，反而不買現煮咖啡」，算是另類的台灣之光！