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超可愛！店休公告圖文並茂 孫女畫Q版「阿嬤去遶境」
新冠肺炎疫情舒緩，中央流行疫情指揮中心宣布，已可舉辦遶境活動，不過仍須注意保持社交距離。媽祖自國曆6月11日23時才起駕，吸引大批信眾湧入恭迎。汐止一間修改衣服的店家為參加遶境，拉下鐵門暫停營業，吸睛的是鐵門上貼了一紙公告，畫風相當可愛，引來上萬名網友按讚。
有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「可愛的公告休息日，孫女畫的圖，阿嬤去遶境，修改衣服要29號以後唷」。該網友貼出公告的照片，畫風相當可愛，畫上了Q版的阿嬤，並寫下國字與注音的「阿嬤去遶境」，另寫下「6/11（四）～6/28（日）休息修改衣服」，國字旁都附上注音，非常清楚。
該張公告還畫上太陽，Q版的阿嬤則是戴著黃色帽子、背著黃色背包、身穿粉紅色衣服，日期部分還以手提行李箱作為外誆，「修改衣服」的字樣上還畫了一席藍色的洋裝，非常精緻。
該篇貼文吸引上萬名網友按讚留言，許多人大讚「孫女好乖」、「太可愛了」、「看過最可愛的休店公告」、「就算白跑一趟也不會生氣，好可愛」、「這是我看過最棒的休店公告」、「還附上注音，好貼心」。
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