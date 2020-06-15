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超可愛！店休公告圖文並茂 孫女畫Q版「阿嬤去遶境」

聯合新聞網 / 綜合報導
修改衣服店的休店公告相當吸睛。圖／取自爆料公社
修改衣服店的休店公告相當吸睛。圖／取自爆料公社

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有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「可愛的公告休息日，孫女畫的圖，阿嬤去遶境，修改衣服要29號以後唷」。該網友貼出公告的照片，畫風相當可愛，畫上了Q版的阿嬤，並寫下國字與注音的「阿嬤去遶境」，另寫下「6/11（四）～6/28（日）休息修改衣服」，國字旁都附上注音，非常清楚。

該張公告還畫上太陽，Q版的阿嬤則是戴著黃色帽子、背著黃色背包、身穿粉紅色衣服，日期部分還以手提行李箱作為外誆，「修改衣服」的字樣上還畫了一席藍色的洋裝，非常精緻。

該篇貼文吸引上萬名網友按讚留言，許多人大讚「孫女好乖」、「太可愛了」、「看過最可愛的休店公告」、「就算白跑一趟也不會生氣，好可愛」、「這是我看過最棒的休店公告」、「還附上注音，好貼心」。

遶境 新冠肺炎

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