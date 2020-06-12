厚切生魚片超銷魂 價格讓網友暴動：再遠都去吃

日式料理深受台灣人喜愛，其中生魚片更是代表性食物之一，日前有名女網友到屏東後壁湖的海產店用餐，沒想到卻吃到超親民價格的生魚片拼盤，而且量多到盤子快裝不下，照片在網上曝光，引發眾人暴動直呼「跪求店名，再遠都去」。

原PO在「Dcard」曬出一張照片興奮表示「這生魚片價格也太誇張了」，只見盤子內有鮭魚、旗魚、鮪魚、黃金鯡魚等4種生魚片，每片厚度都超過1公分，而且店家用量大方，最讓人心動的是價格只要300元，跟其它地方相比真的是俗又大碗。

對此，網友紛紛留言回應，「後壁湖海鮮真的便宜」、「誇張如果在餐廳要1000吧！看著看著肚子就餓了」、「很欠吃耶」、「怎麼這麼便宜呀太扯了」、「超愛去後壁湖吃生魚片，全台灣最便宜了吧！」、「好想吃嗚嗚，確定沒少打一個0？」、「哪家啊？求店名」、「這樣300好便宜耶」。

也有人分享食用心得，「我也有去吃過，生魚片好吃又划算」、「這我在屏東吃過」、「我上次去也有去吃」、「我昨天才去吃，超好吃耶」、「我也去過，真心好吃」、「不誇張，真的這個價格」。