學生約戰打電動嗆師「不要再躲了」 網笑瘋：現在老師真辛苦

國小、國中、高中會寫聯絡簿日記，除了能記錄當天發生的大小事外，有時甚至能促進師生之間的感情，對此有網友表示，自己的朋友被班上學生下挑戰書，邀約對方一起打遊戲，日記內容在網上曝光，引來眾人笑瘋直呼「海放老師一波」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片笑說「現在的小學老師，除了上課還要會玩手遊，才能抓住小孩子的心，真辛苦呢」，只見這名學生寫道「我昨天買了跑跑新車，跑了好多次第一，老師不要再躲了，明天放學來比一場」，面對學生大膽約戰，原PO的朋友舉白旗回應「老師只有新手車，放過我吧！」，直白又逗趣的對話，讓人看完捧腹大笑。

貼文一出，吸引許多網友按讚留言，「海放老師，老師就會讓你沒時間玩遊戲」、「我之前國中老師也會跟同學一起打LOL」、「聊遊戲可以容易拉近跟學生的距離，我也都被約傳說對決，還要比排位」、「我也想要這種老師」、「上課被你駡爆，卡丁車我要把你電爆」、「亦師亦友才是最棒的」、「真棒的老師，適度的跟學生一起玩」。