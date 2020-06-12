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拉麵放什麼最多餘？ 網友指「1配料」會放都地雷

聯合新聞網 / 綜合報導
日式料理深受台灣人喜愛，拉麵更是常見的美食之一。記者宋健生/攝影
日式料理深受台灣人喜愛，拉麵更是常見的美食之一。記者宋健生/攝影

日式料理深受台灣人喜愛，拉麵更是常見的美食之一，不過有網友表示，有些店家會在拉麵中放入多餘的東西，他對此感到不解，並點名「3大地雷配料」，貼文立刻掀起鄉民共鳴，更有人直言「會加的店10間有6間都難吃」。

原PO在PTT發文提及，自己吃拉麵喜歡有咬勁的細麵條，當然湯頭的調味也是一大重點，不過怪的是有些地方賣的拉麵，會放一些莫名的配料，像是玉米粒、海帶芽、還有筍絲，這讓他好奇「大家吃過覺得最多餘的配料是什麼」。

對此，多數網友認為「玉米」放拉麵最不能接受，「玉米，有預計的9成是雷」、「玉米真的是嘔嘔嘔」、「玉米超問號」、「絕對是玉米」、「玉米真的超噁」、「放玉米的真的都是雷」、「玉米超多餘」、「拜託玉米從拉麵消失」。

另外也有人指出其他地雷配料，「豆芽菜根本就走錯棚」、「筍絲+1，完全不搭」、「豆芽，不管在哪都很多餘」、「魚板真的不行」、「豆芽菜，一加下去就像陽春麵一樣」、「絕對是筍乾」、「一定是海苔啊！跟拉麵本身味道關聯性很低」。

不過有網友表示，玉米和豆芽菜在日式拉麵很普遍，「北海道味噌拉麵就是放玉米的，豆芽菜在日本拉麵也很常見」、「豆芽菜在日本很常見，日本甚至有超多豆芽菜的拉麵」、「玉米是北海道拉麵常見，不過會挑水分含量比較低的才不會搶味」。

PTT 拉麵

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