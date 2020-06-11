外送餐點沒送齊聯絡客服 他意外玩起「腦筋急轉彎」網看對話笑翻

受疫情影響，許多民眾會選擇叫外送，外送過程中若出現問題都需聯絡客服，而客服的處理態度往往會影響顧客對該品牌的觀感。有網友近期發文分享，表示自己叫了熊貓外送（foodpanda），因為餐點白飯遲遲沒送到而聯繫客服，未料客服在處理過程中竟與他玩起腦筋急轉彎，而原PO與客服的對話一曝光後，令不少網友笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並分享了與客服的對話，只見他與客服反應，表示點了小火鍋卻未收到白飯和一份蔬菜，等了兩小時外送員仍遲遲沒有送來，對此客服也進行處理，並回覆原PO表示「非常抱歉，請您耐心等待2-4分鐘，我馬上為您查詢。在等待的期間，要不要來玩一下腦筋急轉彎呢？很好玩呦」。

而後客服立刻出題「台灣每過一分鐘，非洲會發生什麼事」，原PO見狀後則是回應「沒有白飯可以吃」，事後他與網友分享，表示「不知道，有沒有人聽過熊貓線上客服說笑話的，我滿心的只是想吃白飯，雖然沒有吃到白飯，但是貼心的客服，還是退金額給我了」。

該貼文一曝光後，立刻湧入許多網友留言回覆，「你回答的好地獄」、「回答的也很好笑」、「那兩碗白飯不要了，叫熊貓送去非洲」、「沒吃到白飯的怨念」、「幽默的客服+神回覆樓主」、「求後續」、「強迫你玩」、「有戳到笑點」、「我的是問我誰最會捉迷藏，結果答案是女朋友，因為他沒有女朋友」、「這題我剛好會，答案是『非洲會過了60秒』」。