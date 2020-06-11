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麥當勞和傳統早餐店誰獲勝？ 網曝挑選關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
不少民眾上班前會在傳統早餐店購買早餐。報系資料照
不少民眾上班前會在傳統早餐店購買早餐。報系資料照

現代忙碌生活中，少不了一頓豐盛的早餐，無論是連鎖速食店或是傳統的早餐店，其餐點都有各自的強項。有位網友近期上網發文，表示麥當勞的早餐套餐價格較傳統早餐店套餐來得貴一點，但是他向網友提問，表示以CP值而言到底哪個會比較高，對此網友各有看法，並透露出關鍵的挑選因素。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示因為自己特別晚睡的關係，把宵夜挪到早餐一起吃，去了學校附近的麥當勞點了套餐，便開始思考麥當勞和傳統早餐店哪個CP值更高，他說「麥當勞點了一份，豬肉滿福堡加蛋+薯餅+柳橙汁100元，搭配點點卡折算成90好了，跟早餐店點，起司豬排漢堡+薯餅+柳橙汁，隨便估大概40+15+20=75 ，鄉民們覺得哪邊的CP值比較高」。

對此，支持傳統早餐店的網友們表示「早餐店當然便宜啊，早餐店阿姨又沒勞保」、「還是吃早餐店的 有現做的味道」、「早餐店老闆會叫你帥哥，其他地方都不會，光這個就贏」、「麥當勞的口味我不愛」。

不過有其他網友認為現在早餐店餐點價格已上漲，相比之下麥當勞食安和衛生環境可能較好一些，「健康安全度屌打巷口早餐店」、「早餐店也很貴啦，連鎖的口味大部分也輸麥當勞」、「麥當勞的成本比早餐店高那麼多，食品安全也高很多啊」、「連鎖的早餐店現在價格也直逼麥當勞了」、「食安和衛生我絕對秒選麥當勞，早餐店光是油和雞蛋的來源就很可怕」。

麥當勞 食安 漢堡

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