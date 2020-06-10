台北每月飲食花費沒超過六千元讓網友嚇傻 他揭關鍵秘訣

在台北生活花費大，不過卻有網友提到自己的飲食花費，在一個月內不僅沒超過預算6000元，反而還綽綽有餘連自己也驚訝。不過貼文一出，網友卻關心起原po的健康勸要均衡飲食，而原po也大方分享在飲食上省錢又顧及健康的方法。

有網友在Ptt發文表示，自己是一個人北漂打拼，每天省吃儉用就是希望能多存一點錢，由於他從5月10日到6月9日整整一個月早中晚三餐都有吃，原以為飲食花費會超過預定的6000元底線，沒想到當他打開記帳一看發現，竟然僅花4796元，讓原po相當吃驚。

原po表示，一開始認為6000元的預算會過得很辛苦，還想把金額調高至7500元，沒想到不僅沒超過預算還綽綽有餘，他也相當興奮的說，「早中晚餐都有吃到，還有這種成績真的要哭出來」。

文章一出，網友紛紛留言表示，「在南部我還勉強可以這樣撐，北部太誇張」、「好佩服原PO，吃的我沒辦法太省，尤其是咖啡」、「太厲害了」，但有人也不禁關心起原po的健康，「三餐都有吃還只花6000，你都吃啥」、「別連健康都省了」、「有點擔憂你的健康」。

而原po也解釋自己平時喜歡逛市場，偶爾遇到收攤店家便宜賣，這時搶購的食材就會平均成三天的早晚餐，或是到處閒逛時所發現的平價美食，像是40元的麵線糊、50元的蔬菜麵、40元的超大炒米粉，另外也會維持每個禮拜喝一罐無糖豆漿或黑木耳露，但網友則建議「還是要注意健康，蛋白質吃不夠體脂很容易上升」。