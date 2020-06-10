新竹竟有「排隊美食」 他路過看傻：40年第一次見這景象

人人都說新竹是美食沙漠，食物不是貴就是難吃，然而有位網友在ptt八卦版分享，前幾日開車經過竹北時，竟意外看到車輛大排長龍，直覺認為是要排隊進大賣場或非常有名的餐廳，而結局讓原po大感震驚。

原po表示，「大叔昨天（8日）大約12:00，開車經過新竹竹北，雖然天空下著滂沱大雨，卻看到路邊長長的車龍（大約30台以上）在排隊，當下大叔直覺認為可能是車輛要排隊上高速公路，或是要排隊進非常有名的餐廳／賣場。」結果車子往前開，「乖乖不得了！這幾十台汽車居然是排隊要進麥當勞的得來速！」

這事實讓原po十分震驚地表示，「原來麥當勞在新竹是要排隊的美食，原來不是八卦版網友亂唬的！」更讓他驚訝的是，「大叔活了四十幾歲，第一次看到幾十台車排隊要買得來速！」

此文一出，網友紛紛表示認同，「在新竹好吃是比較出來的」、「美食沙漠不是浪得虛名的」、「每天中午麥當勞都在排隊」、「沒那麼誇張啦，大約20台而已」。

還有網友推薦其他新竹的「排隊美食」，「新竹車站台鐵便當也好吃」、「以前家樂福旁邊的肯德基才叫誇張」、「光復路美食：麥當勞、肯德基、吉野家」、「新竹7-11也好吃」、「城隍廟鴨肉飯，潤餅卷都好吃」。

更有網友透露新竹麥當勞總是大排長龍原因，「麥當勞標準在那，不會過度期待」、「是新竹有車的很多，懶的淋雨買便當的也很多」。