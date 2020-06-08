工業扇綠線要插哪？她傻被騙「跑公園埋土裡」被笑翻

太傻！有網友買了一座工業電扇，對於產品附的綠色電線用途感到不解，向媽媽詢問後，她表示是「接地線，防打雷用，要埋在土裡」，因此叫該網友去公園埋線，回到家後全家笑翻，她才發現自己被整了。網友笑稱「這神秘儀式，有改運、避雷劫的效果嗎？」

網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她表示近日買了一座工業電扇，但不懂綠色電線的用途，一直在找插頭，找老半天被媽媽看到，媽媽說那是用來「接地線」的，要「埋在土裡防打雷」，並要她去公園埋線。

想不到該網友竟然傻傻的相信，真的跑去公園將綠線埋到土裡，回家後哥哥、大嫂、媽媽全都笑翻，讓她瞬間傻眼，「我被騙了……因為我真的去公園……氣氣氣」。

其他網友也笑壞，留言「妳這會讓我笑一輩子」、「你被騙了！防打雷是要裝在屋頂的！」、「有這種媽媽，家裡一定都充滿歡樂，幸福家庭」、「你埋葬的還有對家人的信任&智商」、「錯了，這個是天線寶寶的線，妳拔走了，他就變聰明了」。

還有人說，「埋入土後，記得未來日子有打雷時要想到它嘿」、「哈哈，埋土裡沒錯，埋了就可以連wifi遠端控制，新科技，媽媽用心良苦」、「埋在土裡，記得澆水，明年會再長一部電風扇」。

有專業網友解釋，綠線用途為防漏電，家中插孔若是三孔的，第三孔就是接地用途，防止漏電，插座若只有兩孔則要另外接地，有的做法是接在建物的的鋼筋上，但很少人會這樣做。