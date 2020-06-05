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台北芒果冰160很合理？ 南北剉冰價引網友熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人夏天總上來碗芒果冰，但一碗通常價格都要100塊以上。示意圖。圖為台南玉井愛文芒果冰。報系資料照
許多人夏天總上來碗芒果冰，但一碗通常價格都要100塊以上。示意圖。圖為台南玉井愛文芒果冰。報系資料照

夏日炎炎，許多人都想吃冰消暑，不過在台北一碗冰的價格，有時幾乎可以吃兩餐了。有網友在PTT發文，詢問「台北剉冰這種價錢正常嗎？」，他表示某天在看網路影片，看到片中冰店的價目表上芒果牛奶冰要160塊，質疑這樣的價錢會不會太貴，引發網友討論。

有網友3日在PTT上發文，他表示在看外國YouTuber到台北某知名剉冰店吃冰，影片中拍到的價目表上，芒果牛奶冰要價160元。他驚訝地說：「嚇死人這在中南部只要半價，在中南部賣這種價格一定倒的」，並表示台北人好像都接受這樣的價格，問網友有沒有卦。

這個問題引起底下網友論戰，許多網友留言表示，台北物價真的很高，「這價格差不多吧，大一點的幾乎都這個價，一直都很貴」、「台北吃的是店租」、「反正每間都這個價，吃來吃去習慣後就不覺得貴了」。

不過也有人覺得，高價位不是台北的專利，而且店內其他品項的價格也不貴，「高雄也差不多啦，芒果冰一律100起跳」、「玉井也是160啦」、「其實南部好像也看過接近的價格」、「芒果冰差不多是這價錢」。

PTT 芒果

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