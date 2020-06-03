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他怨「茄汁鯖魚罐頭」難吃 老饕曝隱藏吃法：絕配！
罐頭常被視為儲糧首選，廠商也不斷在口味上推陳出新，但總有一些經典口味款百年不變。不過近日就有一名網友PO文提到，「茄汁鯖魚」罐頭味道讓他難以接受，沒想到意外釣出老饕分享正確吃法。
一名網友在PTT發文表示，無法接受茄汁鯖魚的味道，有的甚至還加薑，讓他忍不住上網詢問網友「罐頭茄汁鯖魚都是誰在吃的啊？」
貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言「窮人神物，超讚的戰備糧食」、「國軍都拿這種罐頭來煮麵」、「煮麵吃超讚好嗎」、「小時候媽媽都是煮米粉，懷念的味道」、「配稀飯超讚，最愛吃中間的魚骨頭，酥酥的」。
還有網友分享隱藏吃法，「加到統一肉燥，超好吃」、「肉燥麵之絕配」、「做成義大利麵很好吃啊」、「煮排骨雞麵超好吃，記得麵最後下」、「拿來煮過義式烘蛋覺得好吃」、「一罐40，加個關廟麵跟火鍋料，再放點蔬菜肉片」。
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