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台南人第一次到新竹有何感覺？ 網曝一差異「先自備糖」

聯合新聞網 / 綜合報導
同樣的傳統小吃，南北口味卻大不同。記者陳睿中／攝影
同樣的傳統小吃，南北口味卻大不同。記者陳睿中／攝影

台南素有「文化古都」的美稱，近年來更因多樣化的傳統小吃，獲封全台灣的「美食之都」，而積極發展高科技產業的新竹，則有「台灣矽谷」的美譽。一名網友就在社群論壇PTT上發文說到，近年來不少南部學子北上念書，因此他相當好奇，來自台南的朋友第一次到新竹會有什麼樣的感受，在論壇中引起熱議。

該名網友在PTT上發文表示，有著文化古都之稱的台南，「有很多優質美食，煩惱晚餐該吃什麼，是因為選擇太多」；坐擁竹科的新竹則為台灣科技業重心，近來「許多南部的孩子們來到新竹求學，台南人第一次到新竹會有什麼感觸呢？」

對此，許多人就指出「飲食習慣」是一大差異，直呼新竹的「老闆是不是客家人，東西都不加糖的？」、「從很甜到很鹹，看到鱔魚意麵以為是家鄉味，結果超難吃」、「吃東西超麻煩，都要自己額外加糖」、「食物都沒放糖，不習慣」、「飲料叫全糖發現糖度比台南還要少」、「新竹食物沒有跟台南一樣甜甜的，不好吃」；有網友也笑稱，從台南到新竹「要自備糖很不方便」。

此外，有民眾表示，「新竹完全沒有大都市的感覺好嗎？」認為從台南到新竹是「鄉下到鄉下的感覺」，也有民眾覺得「新竹比台南更鄉下啊！」很多人亦提及，新竹的「物價刷新自己的認知」、「比台南還鄉下但物價跟台北一樣」、「物價好貴」。

PTT 新竹

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