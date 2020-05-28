哪樣滷味不能夾？ 網曝「地雷食材」價格貴到嚇人

台灣素有「美食王國」的稱號，其中滷味更是不少人的宵夜首選，就有網友表示，自己喜歡嘗鮮新口味，不過也害怕踩到地雷，導致白白花了冤枉錢，因此想詢問廣大鄉民「吃滷味有什麼東西是絕對不能夾的」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，滷味攤的小菜選擇多樣，自己熱愛嘗試新口味，但又怕夾了奇怪食材直接整鍋毀掉，像是某次和家人一起吃滷味，由於自己不愛水晶餃，可偏偏它又在裡面爆開，讓他十分不能接受於是果斷不吃，再來就是CP太低浪費錢的食材，像自己曾點過40元的肉片，這讓他好奇「哪樣滷味食材千萬不能夾」。

網友們看完紛紛點名「大腸」價格最嚇人，「腸子最貴，肉倒是還好」、「夾到腸子付到哀爸叫母」、「大腸吧！很多店一條要100元」、「大腸真的不行」、「滷大腸好吃，但價格真的讓人卻步」、「大腸價格貴份量也不多」。

另外也有人表示，「腱子肉稱重的，也很貴」、「雞肝很好吃，但是好像不健康」、「芋頭走開」、「肉片40還行吧！看份量如何」、「肉片沒有標價最好問一下價格，不然結帳會嚇到」、「素肚先不要」。