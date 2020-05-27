天使紅蝦高貴好吃？ 全場一致不推：只是牡丹蝦的替代品

台灣吃到的帝王蟹、波士頓龍蝦、天使紅蝦多是從國外進口，價格並不便宜，也因此給人「高級食材」的印象。然而貴是否就等於好吃呢？有網友就上PTT問「帝王蟹、波士頓龍蝦、天使紅蝦都不好吃？」而其中「天使紅蝦」受到網友一致負評，「肉質爛腸泥多」。

原PO表示，帝王蟹、波士頓龍蝦、天使紅蝦長得都很霸氣，有很好吃的錯覺，「可是常常有人說沒想像中好吃又貴」，於是原PO問「到底是因為冷凍太久，還是本身難吃？」

對此，有位網友回文表示，「天使紅蝦腸泥多肉又爛，這東西好像還無法養殖，只能在阿根廷靠南極那邊用底拖網捕撈（少吃吧），凍了幾個月運回來都變垃圾了」。而這位網友最推的是劍蝦，「劍蝦最甜但肉不Q，生吃最讚」。

網友認為劍蝦最甜但肉不Q，最適合生吃。報系資料照

而多數網友也反推天使紅蝦，「天使紅蝦騙錢的」、「牡丹蝦太貴的代替品，但品質超級爛」、「論肉質隨便草蝦白蝦都屌打天使紅蝦」、「天使紅蝦認真難吃，名字好聽而已，肉不紮實又軟爛」、「阿根廷蝦就阿根廷蝦，天使紅蝦這種文青名字商人騙錢用的」。

也有網友認為是冷凍太久的問題「天使紅蝦品質好的話，生吃也是很鮮甜美味，煮了會變差」。不過有專業網友解釋道，「天使紅蝦生長環境是在阿根廷和南極之間的寒冷水域，活動量少所以肉質不夠Q彈，加上溫度低導致消化慢一堆腸泥」，肉質彈性比不上台灣養殖的草蝦。

而究竟什麼蝦最好吃？有許多網友點名草蝦白蝦及泰國蝦，「天使蝦再新鮮也比不過台灣養殖的白蝦草蝦」、「白蝦就能滿足我」、「台灣戶外養殖的白蝦運動量充足，所以吃起來很Q」、「蝦蝦唯一支持草蝦跟泰國蝦」、「CP值最高的是泰國蝦」。