泡麵怎麼煮最讚？ 內行曝「3種獨門吃法」蹦出新滋味

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，是不少民眾的宵夜首選。日前有女網友不藏私分享泡麵的獨門吃法，讓其美味再升級且零廚藝也能輕鬆上手，貼文一出立刻掀起熱議。

原PO在「Dcard」分享3種料理食譜，第一種為「免開火現煮麵」，將泡麵、青菜、蛋及配料包放入碗裡，接著到入熱水，再將微波爐（1400W）定時1分20秒，喜歡吃半熟蛋的人能將時間縮減15~20秒，打開微波爐香氣瞬間撲鼻而來。

接著分享第二種吃法「起司泡麵」，只需將泡麵靜置兩分鐘，放入起司等一分鐘後就大功告成，牽絲口感超銷魂。最後一道「泡麵蒸蛋」，將喝不完的麵湯倒入馬克杯，加入雞蛋攪拌均勻，放進微波爐50秒，就能享用滑嫩蒸蛋。

網友看完紛紛留言，「蒸蛋好厲害！」、「太神啦！都沒想過」、「第一道很常是我的宵夜」、「泡麵蒸蛋第一次知道」、「感覺好好吃，下次來試試看」、「泡麵蒸蛋真的好滑好嫩」。

滑嫩的泡麵蒸蛋。圖擷自 Dcard

免開火就能完成現煮泡麵。圖擷自 Dcard