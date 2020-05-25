海外遊子最想念的台灣味是「這一味」 網：吃到真的會流淚

不少遠在他鄉就學、工作的台灣人，儘管當地有亞洲超市或中式餐廳，仍心心念念台灣的各式美食、小吃。一名網友就在社群論壇PTT上發文說到，自己的親戚在美國就學長達3年的時間，大多數台式料理的食材、醬料都能在亞洲超市買到，因此想吃到台灣菜並不難。不過，當他在一家台灣人開的餐館中吃到「白菜滷」時，竟感動到掉下眼淚，原因就在於這道家常菜實在太難自己料理。對此，身在異鄉的網友們紛紛回應原Po的貼文，大吐思鄉之情。

該名網友在PTT上發文表示，有親戚在美國讀書3年，已經1年沒回台灣了，「他說平常懷念台灣食物，亞洲超市都有醬油、調理包、泡麵等食物可以買回來自己料理，甚至炒飯也不算難吃到」。直到「有次在台灣人開的中菜館吃到白菜滷，他說他感動到快哭了，因為太難吃到這道家常料理，平常要自己弄也不容易」。因此原Po很是好奇，在美國長住的網友們，吃到怎麼樣的台灣料理，會極度感動呢？

遠赴海外就學、工作的網友們就表示是「雞胗」、「筒仔米糕、油飯、北部粽」、「鱔魚意麵」、「豬血糕配花生粉」、「苦瓜鳳梨」、「新竹貢丸、米苔目、愛文芒果、蓮霧」、「皮蛋豆腐加蔥花、醬油膏」，也有人相當想念台灣的「早餐店套餐配大冰奶」。

其中，最多人提及的則是台灣的道地小吃「臭豆腐」，有網友就直呼「如果吃得到臭豆腐我一定會哭出來」、「回台灣連吃一個星期的臭豆腐，看到臭豆腐三個字一定進去吃」、「有一次回台灣，等公車時為了吃臭豆腐錯過一班公車」、「我也一年沒回台灣了！臭豆腐吧，如果有幸能吃到道地的，應該會默默掉淚」。