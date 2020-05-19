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O藏巧思！呼籲民眾待在家中 日本消防車玩視覺遊戲

聯合新聞網 / 綜合報導
日本神奈川縣的消防員，利用消防水帶創造出有趣的藝術。圖／J-Town
日本神奈川縣的消防員，利用消防水帶創造出有趣的藝術。圖／J-Town

因疫情蔓延，世界各地紛紛出現呼籲民眾留在家中的聲音，甚至利用各種方式，將口號「Stay Home」做成藝術的形式。日本的一處消防隊也跟上這波風潮，利用消防水帶排列成「一筆畫」的「Stay Home」。

這張照片中的設計充滿趣味，尤其是在「O」當中放置了火焰，讓消防隊員表現出滅火的模樣，充滿了幽默感。

根據J-town報導，參與這項創作的是來自神奈川縣藤澤市南消防署的六名隊員，他們表示，在新型冠狀病毒所導致的不安中，他們希望能夠激勵被限制外出的市民朋友們，因此藉由這樣的方式，為大家加油打氣。

這則照片也在推特上引起了話題，有網友紛紛留言道，「好棒喔」、「真好。希望日本能夠變得更幽默」、「由勞動者以勞動工具所創造出來的設計真好！」

日本 消防員

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