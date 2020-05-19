O藏巧思！呼籲民眾待在家中 日本消防車玩視覺遊戲
因疫情蔓延，世界各地紛紛出現呼籲民眾留在家中的聲音，甚至利用各種方式，將口號「Stay Home」做成藝術的形式。日本的一處消防隊也跟上這波風潮，利用消防水帶排列成「一筆畫」的「Stay Home」。
這張照片中的設計充滿趣味，尤其是在「O」當中放置了火焰，讓消防隊員表現出滅火的模樣，充滿了幽默感。
根據J-town報導，參與這項創作的是來自神奈川縣藤澤市南消防署的六名隊員，他們表示，在新型冠狀病毒所導致的不安中，他們希望能夠激勵被限制外出的市民朋友們，因此藉由這樣的方式，為大家加油打氣。
這則照片也在推特上引起了話題，有網友紛紛留言道，「好棒喔」、「真好。希望日本能夠變得更幽默」、「由勞動者以勞動工具所創造出來的設計真好！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言