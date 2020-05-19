為何國民小吃是雞排而非豬排？ 網揭密兩大主因

說到台灣國民小吃，炸雞排是深受民眾喜愛的經典之一，甚至時不時就會出現雞排「祭品文」。不過有位網友提出心中的疑問，為什麼成為大眾小吃的是雞排，而不是豬排呢？而網友點出「價格」和「口感」這兩大關鍵，解開許多人心中多年來的疑惑。

網友在PTT八卦版發問，「為啥人人賣雞排，雞排成為大眾小吃，為啥不是豬排啊？豬排感覺高級很多？」。

對此，有些網友認為是原料價格問題，「雞排便宜」、「因為雞肉是全球最便宜的肉質來源，台灣人貪小便宜的究極」﹑「雞排當初是為了雞胸肉銷路不好研發出來的」。

也有網友認為雞排是因為本身美味而勝出，「因為雞排比較好吃」、「雞肉比較嫩」、「隨便炸都好吃」、「豬排很容易炸的乾乾的吧，雞排比較多汁」。