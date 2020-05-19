為何國民小吃是雞排而非豬排？ 網揭密兩大主因
說到台灣國民小吃，炸雞排是深受民眾喜愛的經典之一，甚至時不時就會出現雞排「祭品文」。不過有位網友提出心中的疑問，為什麼成為大眾小吃的是雞排，而不是豬排呢？而網友點出「價格」和「口感」這兩大關鍵，解開許多人心中多年來的疑惑。
網友在PTT八卦版發問，「為啥人人賣雞排，雞排成為大眾小吃，為啥不是豬排啊？豬排感覺高級很多？」。
對此，有些網友認為是原料價格問題，「雞排便宜」、「因為雞肉是全球最便宜的肉質來源，台灣人貪小便宜的究極」﹑「雞排當初是為了雞胸肉銷路不好研發出來的」。
也有網友認為雞排是因為本身美味而勝出，「因為雞排比較好吃」、「雞肉比較嫩」、「隨便炸都好吃」、「豬排很容易炸的乾乾的吧，雞排比較多汁」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言