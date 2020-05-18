氣炸鍋或微波爐？小套房只有電鍋 他想入手新廚具問怎麼選

租屋族要在套房內煮飯較不方便，有網友表示，租房內只有電鍋，還只能利用廁所洗手台洗碗做菜，相當不方便，詢問應該買氣炸鍋、微波爐或水波爐比較適合。對此，其他網友建議他買「萬用鍋」，也表示氣炸鍋的味道與油煙較重，小套房恐難以負荷。

有網友在PTT發文詢問，他表示目前單身、住在小套房內，租屋處沒有陽台與廚房，唯一下廚用具只有大同電鍋，還需利用廁所洗手台洗碗洗菜，由於電鍋煮飯速度太慢，有時想吃飯配菜或喝湯時，只能看著電鍋慢慢來，相當無奈，因此想要入手第二個廚具。

該網友表示，目前正在考慮要買氣炸鍋、微波爐或水波爐。他表示，第一個氣炸鍋做菜速度快，能炒青菜，也能煮小份量的湯，不過擔心氣炸鍋不好清理，容量也不足。

第二個微波爐便宜又好清理，熱菜方便，也能製作簡單料理，但能製作的菜色不多，做菜能力低於電鍋，無法變換菜色容易吃膩；第三個水波爐則是可當微波爐、烤箱使用，蒸炒煮炸均可，很萬用，但缺點是價格太高，且單一功能似乎沒有很好，毀損率也偏高。

對此，許多網友建議他購買萬用鍋，留言「今天抱了一台萬用鍋回家，晚上立馬煮出三菜明天打算帶便當了，今天煮出來的感受還不錯，但電費和油煙還不能確定真實狀況」、「以你的狀況，你比較適合買萬用鍋」、「萬用鍋不錯，蒸烤爐也可考慮，這兩個價錢都不會太貴，至於氣炸鍋不建議，味道跟煙不是小套房可以承受的」。

還有網友表示「水波爐要蒸餾水，有點麻煩」、「你只有廁所洗手台的話，洗氣炸鍋應該會有點崩潰，因為不太能完整放進洗手台裡清潔。如果可以和鍋子一起洗澡的話就沒關係。不過氣炸鍋煮湯會消耗他的壽命，不太建議這樣做。比較推薦萬用鍋」、「氣炸鍋弄肉類的油煙不是小套房可以處理的」。