早餐店上百間怎麼選？ 網曝「一款飲料」是指標

一日之計在於晨，早上上班上學前一定要先吃頓早餐，才能保有一整天的活力。有網友詢問，全台灣早餐店這麼多，該如何找到最好的？對此其他人則認為，早餐店的「奶茶」是最重要的，要找有喝了不會拉肚子又好喝的奶茶的早餐店光顧。

有網友在PTT發問，台灣街上早餐店非常多，除了連鎖店家價格比較貴外，其他家的食物品項、價格都差不多，除了挑選乾淨衛生的店家外，到底該怎麼找到最好的早餐店？

其他網友則表示，「口味合的啊，討厭飲料太甜」、「我家附近超過十家早餐店，每天換不同家吃」、「身為一個肥宅，當然是找離家最近的」、「鐵板麵做的好吃的才是好早餐店」。

還有人表示，早餐店的奶茶很重要，留言「早餐店大冰奶才是本體，選奶茶好喝的那家」、「奶茶喝了會拉的那家…不要去…」、「喝大冰奶拉最少次的」、「選奶茶好喝的」。

還有人搞笑留言「一定要有吵架」、「會吵架丟鏟子的，當成每日肥皂劇看」、「我家附近早餐店是兒子跟媽媽經營，真的蠻常吵架的」、「老闆跟老闆娘吵越兇越好吃」、「會叫帥哥的」。